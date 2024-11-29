Mardin’de Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bir ilke imza atarak Türkiye’de ilk defa Dünya Felsefe Günü’nü ünlü Filozofları canlandırarak kutladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Özlem Cevheroğlu’nun destekleriyle, felsefe öğretmenleri Seda Solhan Pilgir, Gül Elma ve Seyid Demirkıran öncülüğünde Türkiye’de bir ilke imza atarak Dünya Felsefe Günü’nü bu yıl, felsefenin köklerine dokunan eşsiz filozofları canlandırıldığı bir etkinlikle kutladılar.

30 kişilik öğrenci ve öğretmen ekibiyle, Dünya Felsefe Günü’nde Antik Yunan Esintisiden, ilham alan iki tiyatro oyunu ve "filozoflar sokağı” adlı özel projelerle ünlü filozofları canlandırarak izleyicilere unutulmaz bir felsefe şölen izletirdiler. Üç hafta boyunca yoğun bir çalışmanın ürünü olan etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.