Bayburt Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında varılan iş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Mustafa Özdil arasında imzalandı.



Yurt dışında, insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açmak amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı ile Bayburt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Tarafların birbirlerinin ulusal ve uluslararası alandaki tecrübelerinin ve yetkinliklerinin farkında olarak örnek ve sağlıklı bir iş birliği modelini hayata geçirmek için imzalanan protokol; Türkçe eğitimin ve Türk kültürünün yaygınlaşması, akademik araştırmaların desteklenmesi, ortak araştırma – geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi, eğitim sistemleri altyapısının kurulumuna destek verilmesi, vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde başarılı öğrencilerin yükseköğrenim programlarına devam etmelerine öncelik sağlanması, vakfın öğretmen ve idarecilerine eğitim ve staj desteği verilmesi, vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerdeBayburt Üniversitesinin iş birliği projeleri geliştirmesinin kolaylaştırılması ve eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde karşılıklı desteklenmesi gibi koşullarda koordinasyon sağlayacak.





Rektör Türkmen, iş birliği protokolünün önemine değinerek "Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki çalışmalarını yakından takip etmekteyiz ve takdire şayan çalışmalarının bir paydaşı olmaktan da memnuniyet duyuyoruz." dedi. Protokolün hayırlara vesile olmasını dilediğini söyleyen Rektör Türkmen, iş birliğinin karşılıklı özveriyle yürütüleceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi. Her iki tarafın da küresel vizyonda ortak olduğunu kaydeden Rektör Türkmen, eğitim diplomasisi için kurumlararası ortaklıklara daha fazla ihtiyaç duyduklarını bildirdi.