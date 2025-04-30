Yeni göreviyle Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri arasındaki bowling yönetim organizasyonlarında daha etkin bir şekilde temsil edilmesine katkı sunacak olan Doç. Dr. Yıldırım, seçilmenin kendisi ve ülkemiz adına taşıdığı öneme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Akdeniz bölgesinin ortak spor vizyonuna katkı sunacak bu yeni görev, ülkemizin uluslararası spor diplomasisindeki etkinliğini artırmak açısından büyük bir fırsattır. Türkiye'nin spordaki büyüyen potansiyelini Akdeniz ülkeleri arasında daha güçlü bir şekilde hissettirebilmek adına çalışmaya kararlıyız."



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Onursal Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de Doç. Dr. Ümit Yıldırım'ı tebrik ederek, "Uluslararası spor yönetiminde üstlenilen her yeni görev, ülkemizin ve kurumlarımızın itibarını artırmaktadır. Ümit hocamızı bu önemli başarıdan dolayı kutluyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.