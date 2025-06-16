ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Devin Akademi, okuma alışkanlıkları üzerindeki temel sorunları çözmeye yönelik bir sistem geliştirdi. BURSA (İGFA) - Doğru okuma ve anlama konusunda yaşanan soruna teknoloji ve akademik çalışmalarla yanıt vermeyi amaçlayan Devin Akademi, ULUTEK Teknopark’ta yürüttüğü Ar-Ge projesiyle dikkat çekiyor. Firma Kurucusu Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, ULUTEK Teknopark bünyesinde geliştirdikleri Süper Okuma Sistemi (SOS Plus) ile sistemin bireylerin okuma hızını ve anlama becerisini üst düzeye çıkardığını vurguladı.

"OKUMA BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN AKADEMİK BİR ÇÖZÜM GELİŞTİRDİK"

Okuduğunu anlamada yaşanan temel sorunlara yönelik akademik gözlemleri sonucunda derinlemesine çalışmalar yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Öztahtalı, “Türkçe, dünyanın en zengin ve gelişmiş dillerinden biridir. Türkçeyi doğru okuyup anlamak isteyen insanlar için Devin Akademi'yi kurduk. Akademik ve sosyal başarının ön koşulu olarak kabul edilen okuma becerisi ile ilgili sorunları çözümlemek amacıyla oluşturduğumuz bu sistemle, eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmayı ve bireylerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında daha başarılı olmalarını hedefliyoruz. Sistemimiz sayesinde öğrenciler sadece hızlı okumuyor; okuduklarını analiz ederek doğru anlamış oluyor.” dedi.

"SOS PLUS, AKADEMİK VE BİLİMSEL BİRİKİMİN ÜRÜNÜDÜR"

Doç. Dr. Öztahtalı, Süper Okuma Sistemi’nin (SOS Plus) temelinde Türkçenin doğal yapısına uygun okuma alışkanlıkları kazandırmanın yattığını belirterek, “Sorun dilde değil, okuyan bireylerin okumayı doğru tekniklerle yapamamasındaydı. SOS Plus ile görsel algılama, anlama ve ilişkilendirme yeteneklerini geliştiren benzersiz bir sistem oluşturduk. 5 binin üzerinde kullanıcıdan alınan geri bildirimler olumlu oldu. Ürettiğimiz sistem, insanların okuduklarını daha hızlı kavrayıp, etkili biçimde ilişkilendirebilecekleri özgün bir yazılım platformu ve 11 öğretim görevlisinin görev aldığı çalışmalarımız akademik ve bilimsel bilincin ürünüdür.” diye konuştu.

SOS Plus, bireyin dikkat süresini ölçümleyen ATES (Akademik Tespit Sistemi) ile başladığını belirterek kişiye özel öğrenme yolları ve 40 aşamalı gelişim süreci olduğunu vurgulayan Öztahtalı, “Her birey farklı öğrenir. Biz bu farklılığı yazılıma aktardık. Sonuçta, dijital bir platform üzerinden ölçülebilir, izlenebilir, kişiselleştirilmiş bir eğitim modeli sunduk” dedi.

"ULUTEK’TE GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ"

ULUTEK Teknopark’ta bulunmanın ve burada faaliyet yürütmenin kendilerine büyük bir özgüven kazandırdığını belirten Öztahtalı, “Burası adeta bir teknoloji üssü. Bilimin gücünü sürekli arkamızda hissediyoruz. Sistemimizi Türkiye’nin dışına taşıyarak Türk cumhuriyetlerinde de kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamda ULUTEK’in sağladığı bilimsel ortam ve destek bizim için vazgeçilmez bir öneme sahip.” dedi.