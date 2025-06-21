Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Mizyal Sanat Evi iş birliğinde bu yıl 36’ncısı düzenlenen Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te sanatın olanaklarıyla barış içinde bir dünyada çocukların ve gençlerin mutluluğunu artırmak, uluslararası kültürel dostlukları güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, 20 ülkeden 184 okul ve 244 öğretmenin koordinasyonunda, 3 ila 19 yaş aralığında 2 bin 839 öğrenci toplam 3 bin 366 resim ile katıldı. Değerlendirme sürecinde çok sayıda sanatçı jüri üyesi olarak görev aldı.

FERAY YILMAZ: TÜM ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN BİRİNCİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, çocukların hayal gücünü yansıttıkları eserlerle yarışmaya renk kattığını belirterek şunları söyledi:

“Birbirinden kıymetli eserler var. Jürimizin işi çok zordu. Rekor sayıda katılımcı vardı. Çocuklarımızı özgüvenleri için tebrik ediyorum. Ailelerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Tüm çocuklar bizim için birinci.”

NACAROĞLU: SANAT HER İNSAN İÇİN ÖNEMLİ

Mizyal Sanat Evi Kurucusu Mizyal Karabiber Nacaroğlu ise konuşmasında, yarışmanın sürdürülebilirliğini sağlayan katılımcılara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yarışmanın uzun soluklu olmasının sebebi siz katılımcılar sayesinde. 36 yıl önce başladığımız bu yolda hala devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle bu noktaya geldik. Gittikçe büyüdüğümüzün farkındayız. Sanat her insan için önemli.”

JÜRİ ÖZELİNDE ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

GBB Onat Kutlar Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde, 3-12 ve 13-19 yaş gruplarındaki çocuklara jüri değerlendirmesi sonucunda sergileme, bronz, gümüş ve altın madalya ile sertifikalar takdim edildi.

Ödül sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, https://www.gaziantep.bel.tr/tr/sayfa/36-uluslararasi-cocuk-resimleri-yarisma-sonuclari adresinden detaylı bilgi alabilir.