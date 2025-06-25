Uludağ Enerji, genç yeteneklerin gelişimini desteklemek ve üniversite iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir adım daha attı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Uludağ Enerji ve grup şirketleri arasında genel bir iş birliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - İmzalanan protokol; eğitim, staj, proje ve araştırma çalışmaları gibi birçok alanda kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Uludağ Enerji’nin 2024 yılında başlattığı ve uzun dönemli olarak sürdürülen “Geleceğin Enerjisi Genç Yetenek Programı”nınetki alanı genişliyor.Enerji sektöründe geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlayan Uludağ Enerji, üniversite öğrencilerine yalnızca teorik bilgi değil; aynı zamanda uygulamalı deneyim ve saha çalışmaları imkanları da sunarak gençleri profesyonel hayata hazırlamayı sürdürüyor.

“GELECEĞİN ENERJİSİNİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Üniversitelerle olan ilişkilerini 2025 yılı itibarıyla ciddi şekilde hızlandırdıklarını ifade eden Uludağ Enerji Grup İnsan Kaynakları Direktörü Balcan Demiröz, "İnsan gücünün, emeğinin ve teknik bilginin kritik önem taşıdığı bir sektörde hizmet veriyoruz. Dolayısıyla şirket içerisinde işin mutfağından gelmiş olmak, daha gençken bir organizasyona katılıp o teknik bilgiyi sürdürülebilir kılmak çok önemli. Bu anlamda üniversite ve meslek liseleriyle olan ilişkiler bizim için son derece anlamlı. Birlikteliklerimizi güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Üniversitenin sanayi ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise, “50. yılını dolduran köklü bir üniversiteyiz. Kümülatif olarak bakıldığında 300 bini aşkın mezunumuz var ve her yıl yaklaşık 10 bin civarında mezun veriyoruz. Dolayısıyla Uludağ Enerji’yle çalışabilecek, staj yapabilecek, pazarlama ve işletme gibi alanlarda kendisini geliştirmeye odaklanan ciddi bir öğrenci profilimiz var. Protokol sadece istihdam sağlamakla kalmayıp, ortak proje geliştirme imkanı sunması açısından da büyük değer taşıyor. Enerji, üretiminden dağıtımına kadar dünyanın bir numaralı gündemi. Böylesine önemli bir faaliyet kolunda hizmet veren Uludağ Enerji şirketiyle işbirliği yapmak iki kuruma da artı değer katacaktır" dedi.

Uludağ Enerji'den gençlerin gelişimine destek olmaya ve sektörün dönüşümüne yön verecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceği kaydedildi.