Manisa’da, bir vatandaşın açtığı dava sonucu Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla şoför kart uygulaması 1 Mayıs’tan itibaren kaldırılacak.MANİSA (İGFA) - Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nun mahkeme kararına uyarak aldığı yeni kararla, toplu taşımada yalnızca ManisaKart, indirimli öğrenci kartları ve ücretsiz seyahat kartları kullanılacak. Tam ücretli binişlerde ManisaKart ile ödeme 25 TL olarak devam edecek ve öğrenci kartlarına herhangi bir zam yapılmayacak.

Görev süresinin birinci yılını doldurduğunu hatırlatan Başkan Zeyrek, “Bu süre zarfında size verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çok çalıştık. Manisa’mda hayatın her alanına dokunduk. Ne mutlu bize ki kampanya döneminde ‘Yapacağız’ dediğimiz birçok şeyi daha birinci yılımız dolmadan yerine getirdik.

Manisa’da ulaşım sorununu en önemli önceliklerimiz arasına aldık. Kooperatiflerle yaptığımız anlaşma sonucunda onlara çok ciddi destekler verdik. Halkımız duraklarda beklemesin, mağdur olmasın, şoför esnafımız zarar etmesin, araçları otogarda çürümesin istedik. Verdiğimiz destekle sefer sayıları arttı. Hem halkımız memnun oldu hem de esnafımız” dedi.

“RANT İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alınan her kararı, kullanılan her bütçeyi şeffaflık anlayışıyla duyurduklarını da vurgulayan Zeyrek, “Bilindiği üzere, 2014 yılından itibaren toplu ulaşımda ‘Şoför kart’ uygulaması vardı. Vatandaşlarımız bu uygulama ile nakit parayla toplu ulaşımı kullanıyordu. Biz ise ‘Manisa Kart’ uygulaması başlatmıştık. Bir vatandaşımızın şikayeti sonrasında Manisa 2. İdare Mahkemesi 5 Şubat tarihinde aldığı kararla ‘Şoför kartı’ iptal etti.

UKOME Genel Kurulu toplantısında, mahkeme kararı doğrultusunda alınan kararla toplu taşımada sadece Manisa Kart, indirimli öğrenci kartları ve ücretsiz seyahat kartları olacak. Manisa Kart’tan yapılacak ödemeler aynı şoför kartlardan alınan ödeme, yani 25 TL olarak devam edecek. Ek bir zam yapılmadı. Öğrenci kartlarımızda da herhangi bir zam söz konusu değildir. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var; biz rant için değil halk için çalışıyoruz. Belediye bütçemizi de ranta değil, halkımıza harcıyoruz” diye konuştu.