Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa kesintisiz enerji sağlayan UEDAŞ , yeni yıla kesintisiz enerji mesaisi ile merhaba dedi.BURSA (İGFA) - Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yeni yılı 298 ekibiyle yılbaşı mesaisi yaparak karşıladı. Şirket, yeni yılı karşılarken, milyonlarca kişinin yoğun enerji kullanımı karşısında yaşanabilecek sorunları engellemek için çalışmalarına durmadan devam etti.

UEDAŞ, Güney Marmara’da aktif olarak kullandığı SCADA sistemi ile de şebekenin uzaktan tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini yürütüyor. 298 ekiple 102 sepetli, 63 dört çarpı dört arazi aracı ile yeni yıl mesaisine devam etti. UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu da saha çalışmalarını yerinde kontrol ederken , ekiplerin yeni yılını kutladı.