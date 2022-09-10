Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı ve yöneticileri, Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcıyı plaket takdim etti ve teşekkürlerini belirttiler.

Başkanı Dr.Şadi Yazıcı ayrıca Bayburt'ta ki 1000 öğrenci için Okul ve Kırtasiye malzemesi yardımı yapacak.

Tuzla Belediyesi ilk, orta ve lise öğrencilerine verilen desteklerin yanı sıra üniversite öğrencileri için de eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz dedi. 2010 yılından itibaren Tuzla Belediyesi’nin eğitim desteğine başvuran 30 bin üniversite öğrencisine toplam 22 milyon liralık eğitim desteği sağlandı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının çalışmalarını biliyorum,bizde 100 Bayburtlu Öğrencinin bursunu karşılayarak Vakfımızın eğitim faaliyetine Tuzla belediyesi olarak katkı sunacağız.1000 Öğrenciye de Okul ve kırtasiye yardımı yapacağız dedi.