2025 yılı Nisan-Haziran döneminde turizm geliri yüzde 8,4 artarak 16,3 milyar dolar oldu. Ziyaretçi sayısı yüzde 2 artışla 16,4 milyona ulaşırken, turizm gideri yüzde 41,1 artarak 2,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Ziyaretçilerin yüzde 71,1’i gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için Türkiye’yi tercih etti.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek (Nisan, Mayıs, Haziran) turizm istatistiklerine göre, turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolara yükseldi. Bunun 16 milyar 95 milyon 247 bin doları ziyaretçilerden, 189 milyon 75 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların turizm gelirindeki payı yüzde 16,5 oldu.Ziyaretçi sayısı ise yüzde 2 artarak 16 milyon 412 bin 168 kişiye ulaştı.

Bu ziyaretçilerin yüzde 16,3’ünü (2 milyon 678 bin 105 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

HARCAMA KALEMLERİ VE ZİYARET AMACI

Ziyaretçilerin harcamalarının 11 milyar 100 milyon 829 bin doları kişisel, 4 milyar 994 milyon 418 bin doları paket tur harcamalarından oluştu.

Paket tur harcamalarının toplam turizm gelirindeki payı yüzde 31, yeme-içme harcamaları yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 13,8, yeme-içme harcamaları yüzde 13,7, tur hizmetleri harcamaları yüzde 12,5 artış gösterdi.

Geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ise 73 dolar oldu.

Ziyaretçilerin yüzde 71,1’i gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için Türkiye’yi tercih ederken, yüzde 16,8’i akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 5,6’sı alışveriş amacıyla geldi.

Yurt dışı ikametli vatandaşların yüzde 60,7’si akraba ve arkadaş ziyareti için Türkiye’ye geldi.

TURİZM GİDERİNDE YÜZDE 41,1 ARTIŞ

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolara yükseldi. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin doları kişisel, 909 milyon 52 bin doları paket tur harcamalarından oluştu. Yurt dışına çıkan vatandaş sayısı yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 947 bin 929 kişi olurken, kişi başı ortalama harcama 936 dolar olarak gerçekleşti.