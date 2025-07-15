Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz sıcaklarında serinliğin adresi olan ve Türkiye’nin Niagara’sı diye nitelendirdiği Kapuzbaşı Şelaleleri’ni ve Yahyalı ilçesinin doğal güzelliklerini ziyaret etti. Büyükkılıç, yapılan yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarında serinliğiyle ziyaretçilerini mest eden Kapuzbaşı Şelaleleri’ni yerinde inceledi. Türkiye’nin adeta Niagara’sı olan bu eşsiz doğa harikasının, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, bölgeye yapılan asfalt yol çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin ziyaretçi sayısında ciddi artış sağladığını ifade etti.

Büyükkılıç, “Maşallah Kapuzbaşı’na yerli yabancı turist akın etmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi olarak yenilediğimiz asfalt yolun ve yaptığımız çevre düzenlemelerinin de buraya talebin artmasındaki pozitif etkisi tartışılmaz. Açıkçası vatandaşlarımızın bu güzellikleri görmesi için ne yapsak az. Çünkü Kapuzbaşı Şelaleleri tek kelime ile muhteşem” dedi.

Yahyalı ilçesinin doğa harikası alanlarını da gezen Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte ilçeye kazandırılan Göz Başı Sosyal Tesisleri’ni inceledi. Doğayla iç içe huzurlu bir yaşam vadeden bu tesislerin, ilçeye sosyal hareketlilik kazandırdığını söyleyen Büyükkılıç, bölgenin gelişimine katkı sağlayan tüm çalışmalarda iş birliği vurgusu yaptı.

Sallanan Köprü’yü de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Altınızda bembeyaz köpüren buz gibi bir su, üstünüzde tertemiz bir dağ havası. Hafta sonunu keyifle geçirmek için daha ne olsun ki?” diyerek bölgenin doğa turizmine sunduğu katkıya dikkat çekti.