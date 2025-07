Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - 15 Temmuz’un milletin vatanına, bayrağına, iradesine, istiklaline sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına, iradesine, istiklaline sahip çıktığı tarihi bir gün olarak her zaman hatırlanacak. 9 sene önce 15 Temmuz’da maalesef bu ülkenin bayrağına, vatanına, milletine kasteden hain terör örgütü FETÖ, maalesef birliğimizi beraberliğimizi bozacak şekilde hareket etti. Polisimizden, askerimizden, sivil vatandaşlarımızdan birçok şehitler verdik. Cenab-ı Allah tüm şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun. 2000’in üzerinde gazimiz var, onlara da minnettarız.

15 Temmuz gösterdi ki; bu millet vatanına her türlü kafa tutan hainlerle mücadele edecek ve ülkenin gelişmesi kalkınması için el ele vermesini bilecektir. “Su uyur, düşman uyumaz.” atasözü gerçek oldu ve maalesef 15 Temmuz’da bu ülke zarar gördü. 15 Temmuz’dan bu yana 9 senedir dimdik bugünü hatırlıyoruz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için de el ele vermesini bildik; bundan sonra da bileceğiz. Cenab-ı Allah bu tür hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu ülkenin önünü her zaman açsın. Savunma sanayiinde, ekonomide, her alanda bu ülkenin gelişmesi için gece gündüz çalışmayı bizlere nasip etsin. Bu sene de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü hep birlikte idrak ediyor; şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz. Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için el ele birlik ve beraberlik içerisinde sahalardayız, meydanlardayız.”