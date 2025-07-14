Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Temmuz Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı.GAZİANTEP(İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan birleşimde, gündem maddeleri kapsamında Arnavutluk Cumhuriyeti’nin başkenti Tiran ile Gazi şehir kardeş şehir olması için ilk adımlar atıldı. İlgili madde ile kardeş şehir ilişkilerin kurulması ve Kardeş Şehir Protokolü imzalanması için yapılacak girişimler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yetki verildi.

UĞUR: AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDEKİ TİRAN ŞEHRİ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Vekili Halil Uğur, Gaziantep ile Tiran arasında direkt uçuşların başladığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Turizmin ve ticaretin artması, sanayi şehri ve turizm şehri olmamız sebebiyle şu anda direkt uçuşlar devam ediyor ve ciddi bir şekilde Gaziantep için, sanayi ve turist için o bölgeden ziyaretler oluyor. 28 kardeş şehrimiz var. Başkent olması sebebiyle Avrupa’nın göbeğindeki Tiran şehri bizler için önemli.”

Gündem maddeleri öncesi meclis toplantısında Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda daire başkanlığının işleyişi, yapılan çalışmalar, planlananlar, amaçlar ve yeni dönem projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.