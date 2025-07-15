İzmir’in Gaziemir ilçesindeki bir engelli bakımevinde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bakımevinde kalan yaklaşık 100 kişiyi hemen tahliye etti. 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı yangın kontrol altına alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi’ndeki 4 katlı bir engelli bakımevinde çıkan yangına müdahale etti.

İzmir itfaiyesinin çok sayıda ekip ve itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bu sürede binada bulunan engelli yurttaşların da tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 engelli bireyin bulunduğu bina kısa sürede tahliye edildi.

Dumandan hafif şekilde etkilendiği belirlenen 12 engelli, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.