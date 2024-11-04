DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CMO Summit 2024, Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşti.Ulusal ve uluslararası ölçekte farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama liderlerinin bir araya geldiği zirvede ‘Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’ne ödülleri takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CMO Summit 2024, ‘Re-imagining In The Age Of AI’ temasıyla İstanbul’da gerçekleşti. İş dünyası liderlerini ve pazarlama liderlerini bir araya getiren zirvede, pazarlama sektörünün yapay zeka ve teknolojik dönüşümle nasıl şekillendiği, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojisinin pazarlama sektörüne nasıl yön vereceği gibi konular ele alındı. ‘En Etkin 50 CMO’ ödül töreniyle devam eden zirve, 20 üst düzey konuşmacının katılımı ile gerçekleşti. 

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Listede yüzde 54 oranıyla pazarlama alanında sayıları her yıl artan kadın liderler dikkat çekti.

Türkiye’nin ‘‘En Etkin 50 CMO’su ise şöyle oldu:

İSİM SOYİSİM FİRMA
Ahmet Olmuştur
 Türk Hava Yolları
Akın Garzanlı
 Beko/ Arçelik
Arzu Uludağ
 Nippon Paint Betek
Aslı Önder
 Pepsico İçecek
Aysel Aydın
 Hayat
Barış Sönmez
 DeFacto
Begüm Arş Türk
 Logo Grup
Bilge Çiftçi
 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Billur Kaymak Burkutoğlu
 Aras Kargo
Burcu Civelek Yüce
 Akbank
Burçin Çelik
 CarrefourSA
Burçin Gülşen İçağasıoğlu
 The Walt Disney Company
Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu
 Orka Holding
Caner Alpaslan
 TAB Gıda
Cem Demiröz
 Watsons Türkiye
Cristina Polini
 Penti
Didem Hiçyorulmazlar
 Akiş GYO
Duygu Badem Uylukçuoğlu
 Vestel
Ebru Şapoğlu
 Şişecam
Ekmel Nuri Baydur
 Migros Grubu
Elif Göktaş
 Beymen
Emre Kurtoğlu
 Teknosa
Enis Kurtoğlu
 QNB Finansbank
Esra Arslanbaş Kaynak
 Otokoç Otomotiv
Ezgi Yıldız Kefeli
 Mercedes-Benz Otomobil
Gökçe Kunt
 FLO Group
Görkem Dereli
 Hepsiburada
Gülizar Öcal Doğan
 Kerevitaş
Hüseyin Necdet Kalkan
 Nestlé Türkiye
Meltem Bakiler Şahin
 Vodafone Türkiye
Murat Çağrı Süzer
 Garanti BBVA
Murat Çolakoğlu
 L’Oréal Türkiye
Mustafa Kabakçı
 Ülker
Natali Kasap
 Unilever

Nazım Erdoğan
 sahibinden.com
Nilhan Gülbahçe
 Şok Marketler
Nilüfer Reisoğlu
 Türk Tuborg
Nurçin Koçoğlu
 Boyner Büyük Mağazacılık
Onur Kırcı
 Allianz Türkiye
Onur Yazgan
 Çimsa
Özdeş Dönen Artak
 McDonald's Türkiye
Özkan Özyavuz
 Shell & Turcas
Selin Süzer
 Yemeksepeti
Selvi Talipoğlu
 Hopi
Serkan Ülgen
 Yapı Kredi
Serpil Berkan
 Mavi
Sezgin Lüle
 İş Bankası
Sinem Akgül Yılmaz
 LC Waikiki
Tolga Okan Tezbaşaran
 Aksigorta
Tolga Ünvan
 MediaMarkt Türkiye