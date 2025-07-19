Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 verilerine göre, yapay zekâ teknolojilerini kullanmayan işletmelerin yüzde 78,9’u bu tercihlerinin nedenini uzman eksikliğine, yüzde 74,2’si ise yüksek maliyetlere bağlıyor. Bu da gösteriyor ki işletmeler yapay zekâya mesafeli değil, erişim konusunda ciddi engellerle karşı karşıya.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ülkemizde işletmeler ve özellikle yeni girişimler yapay zekanın nimetlerinden yeterince faydalanamıyor. IAS de özellikle ERP ürünlerine yapay zekâ entegrasyonu üzerine yoğunlaşarak tüm ölçekteki işletme ve girişimleri yapay zekâ ile tanıştırmayı ve onları geleceğin iş dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında girişimlerin sadece yüzde 8.4’ünün yapay zeka ve yapay zeka destekli ürünleri kullanmayı düşündüğünü belirten IAS CTO’su Bahtiyar Tan, “Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı 2024 yılında sadece yüzde 8,4. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 10,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 17,4 oldu. Burada üzerimize düşen, ülkemizdeki girişimleri ve büyük ölçekli işletmeleri yapay zekanın getirdiği nimetlerle bir an önce tanıştırmak” dedi.