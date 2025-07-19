Cennet meyvesi olarak nitelendirilen taze incirler dünya sofralarını süslemek için gün sayıyor. Sarılop çeşidi taze incirin ihracatına 18 Temmuz 2025 Cuma günü izin verildi. Bursa Siyahı taze incirin ihracat yolculuğu 22 Temmuz 2025 Salı günü başlıyor.İZMİR (İGFA) - Cennet meyvesi olarak nitelendirilen taze incirler dünya sofralarını süslemek için gün sayıyor. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan “Bursa Siyahı ve Sarılop Çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından, Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, Sarılop çeşidi taze incirin 17 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 18 Temmuz 2025 tarihinde ihracatına izin çıktı.

İngiliz Kraliyet Ailesinin sofrasının gözdesi Bursa Siyahı taze incirin ise, 21 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 22 Temmuz 2025 Salı günü ihracatına vize verildi.

Türkiye’nin 2023 yılında 19 bin 217 ton taze incir ihracatı karşılığında 68 milyon 290 bin dolar döviz getirisi elde ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında taze incir ihracatının miktar bazında yüzde 20’lik artışla 23 bin 60 ton’a, döviz getirisinde de yüzde 18’ik yükselişle 68,2 milyon dolardan 80,5 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.