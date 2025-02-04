Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacak. Meteorolojik uyarılarda; Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar, ortada karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don uyarıları var.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildiği meteorolojik raporda; yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin edildi. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görülmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildi.

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan uyarılarda ise; 'kuvvetli rüzgar' uyarısı Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönleri için yapıldı. Buralarda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.