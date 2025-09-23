Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği’nin ortaklığında hazırlanan “Bornova Muhtarlar Akademisi” Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer bulundu. 200 bin TL hibe almaya hak kazanan proje için Valilik’te protokol imzalandı.İZMİR (İGFA) - Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği’nin ortaklığıyla hazırlanan “Bornova Muhtarlar Akademisi” Projesi, İçişleri Bakanlığı’ndan 200 bin TL hibe aldı. Kasım ayında başlayacak projeyle 45 mahalle muhtarına 6 ay boyunca çeşitli eğitimler verilerek iletişim ve yönetim becerileri geliştirilecek.

Türkiye’de ilk defa belediye bünyesinde hayata geçirilecek olan Muhtarlar Akademisi, Kasım ayında başlayacak.

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek proje kapsamında, 45 mahalle muhtarına Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik kadrosu tarafından 01 Kasım 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında çeşitli eğitimler verilecek.

Program kapsamında muhtarlar; Dijital Okuryazarlık, Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Etkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişim, Online Toplantılar ve Veri Güvenliği, Topluluk Önünde Konuşma, Dinleme ve Not Alma Teknikleri, Etkili Toplantı ve Zaman Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim, Diksiyon, Hitabet ve İkna Kabiliyeti başlıklarında eğitimler alacak.

Bunun yanı sıra “Muhtarlıkta İyi Uygulama Örnekleri ve Fark Yaratan Muhtarlar Semineri” ile “STK ve Muhtarlar Buluşması” da gerçekleştirilecek.

450 BİN BORNOVALIYA ETKİ EDECEK

Proje sonunda farklı demografik, sosyo-ekonomik, kültür ve eğitim düzeylerine sahip 45 mahallede yaklaşık 450 bin Bornovalıya hizmet veren muhtarların, bireysel, mesleki ve kurumsal iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu sayede muhtarların vatandaşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yerel yönetimle iletişimi daha sağlıklı, etkin ve verimli hale gelecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin önemine dikkat çekti. Muhtarların yerel demokrasinin en temel unsurları olduğunu belirterek, "Onların çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanması, hem vatandaşlarımızın hayatına doğrudan yansıyacak hem de Bornova’nın daha katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla geleceğe hazırlanmasını sağlayacak. Güçlü muhtar, güçlü Bornova demektir.” dedi.