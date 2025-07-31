Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın grev kararı, “milli güvenliği bozucu nitelikte” görülerek Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 gün süreyle ertelendi. Karar, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 10150 sayılı karar ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın (Türk-İş) grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca alındı.

ERTELENEN GREV HANGİ İŞLETMELERİ KAPSIYOR?

Grev ertelemesi, Ankara Çankaya’daki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı, Balıkesir Bigadiç’teki Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Seyitgazi’deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Emet’teki Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde uygulanacaktı. Türk-İş, bu işletmelerde 1 Ağustos 2025’te greve başlamayı planlıyordu.

Erteleme kararının ardında, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması yatıyor.

Hatırlanacağı gibi hükümetin son teklifi, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci 6 ayı için yüzde 11, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10 ve ikinci altı ayı için yüzde 6 zam oranlarını içeriyordu. Ancak Türk-İş, bu teklifi kabul etmeyerek grev kararı almıştı.60 günlük erteleme süresince taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, Yüksek Hakem Kurulu devreye girerek toplu iş sözleşmesini bağlayıcı şekilde sonuçlandırabilecek.