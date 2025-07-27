Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018’de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na ek “Menşeli Ürünler” Protokolü’nün uygulanmasına ilişkin yönetmeliği yayımladı. 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe girecek yönetmelik, menşeli ürünlerin tanımı, menşe ispatı ve idari iş birliği süreçlerini düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 21 Şubat 2024’te TBMM tarafından onaylanan ve 13 Mayıs 2024’te Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na dair yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Yönetmelik, menşeli ürünlerin tespitine ve tercihli ticaretin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsadı.

MENŞELİ ÜRÜNLER VE KOŞULLAR

Söz konusu yönetmeliğe göre, Türkiye veya Katar’da tamamen elde edilen veya yeterli işçilik/işleme tabi tutulan ürünleri menşeli kabul ediyor. İkili menşe kümülasyonu ile bir tarafın menşeli girdileri diğer tarafta üretilen nihai üründe menşeli sayılıyor. Yeterli işçilik/işlem, Ek-II’deki şartlara bağlı olarak belirleniyor; basit işlemler (paketleme, etiketleme gibi) menşe statüsü kazandırmıyor.

Menşe ispatı, EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı ile yapılıyor. EUR.1 belgeleri, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerince vize ediliyor.

6 bin Avro’yu geçmeyen sevkiyatlarda veya onaylanmış ihracatçılar tarafından fatura beyanı kullanılabiliyor.

Belgeler, ihracat tarihinden itibaren dört ay geçerli; istisnai durumlarda geç ibraz kabul edilebiliyor. Gümrük idareleri, menşe ispat belgelerinin doğruluğunu sonradan kontrol için iş birliği yapacak. Belgelerdeki teknik hatalar veya eksiklikler nedeniyle reddedilen EUR.1 belgeleri sonradan düzenlenebilecek.

Onaylanmış ihracatçılara basitleştirilmiş işlem yetkisi verilirken, muhasebesel ayrım yöntemiyle stok yönetimi kolaylaştırılıyor.

Serbest bölgelerde eşyanın başka ürünle değiştirilmemesi veya hasar önleyici işlemler dışında işleme tabi tutulmaması gerekiyor.

Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra sevkiyat halinde veya antrepoda bulunan eşya için dört ay içinde EUR.1 belgesi sunulursa tercihli muamele uygulanabilecek.

Yönetmelik, 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

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