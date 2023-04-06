5-6 Nisan'da Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Dinçer, 66 kiloda antrenörü Seçkin Ofluoğlu eşliğinde katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney Türkiye Judo Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden öğrencimiz Yiğit Dinçer'i, antrenörünü ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eylül 2022'de Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonada da ülkemizi ve ilimizi temsil eden Yiğit Dinçer Balkan judo şampiyonu olmuştu.