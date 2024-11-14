Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçti.

Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani huzurunda imzalanan 8 anlaşma şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması.

Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1857069479701659798

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Katar Emiri değerli kardeşim" hitabıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırladık, oldukça verimli geçen görüşmeler sonrası 8 anlaşmaya imza attık. Dost ve kardeş Katar ile yakın iş birliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.