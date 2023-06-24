İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tertip edilen törende Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler ve öğrenciler yer aldı.

Törende açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Son yıllarda gençlerimiz; ülkemiz ve ilimiz genelinde eğitimden spora, bilimden sanata, siyasetten yönetime, adaletten sosyal hayata, ticaretten ekonomiye, teknolojiden turizme kadar her alanda büyük başarılara imza atıyor. Önümüzdeki yıllarda gençlerimizin çalışma metotlarıyla, hür fikirleriyle, dünyaya bakışıyla, hayal ve idealleriyle çok daha büyük mesafeler kat edeceklerine inanıyor; onlara olan güvenimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum.” dedi. Konuşmasının devamında Bayburt Valiliğinin ve Bayburt Belediyesinin spora katkılarına değinen Güney, lisanslı sporcu sayısının bu yıl 2530’a yükseldiğini ve Türkiye Finallerinde 24 sporcunun ferdi ve takım sporlarında derece elde ettiğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney takım sporlarında ve bireysel branşlarda Türkiye derecesi elde eden öğrencileri tebrik ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

Ödül töreninde ayrıca okul sporlarına en fazla branşta katılım sağlayan beden eğitimi ve spor öğretmenlerine, Türkiye derecesi elde eden öğrencilerin öğretmenlerine ve antrenörlerine de plaket takdim edildi.