İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Çin Medya Forumu’nda küresel barış için hakikat odaklı medya anlayışının önemine dikkat çekerken, Türkiye-Çin iş birliğinin yeni köprüler kuracağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Çin Medya Forumu’nda, küresel barış ve adalet için hakikati merkeze alan bir medya anlayışının gerekliliğini vurguladı.

Türkiye’nin “daha adil bir dünya” çağrısını her platformda dile getirdiğini belirten Altun, medya profesyonellerinin bu vizyona katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE MEDYA KÖPRÜSÜ

İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen forum, Türkiye İletişim Modeli kapsamında dördüncü uluslararası medya buluşması oldu.

Fahrettin Altun, Türkiye ile Çin’in köklü tarih ve kültürel bağlarla 2010’dan beri “stratejik iş birliği” sürdürdüğünü, Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor’un uyumlaştırıldığını, uçuş frekanslarının 21’den 49’a çıktığını belirtti. 6 Şubat 2023 depremlerinde Çin’in arama kurtarma desteği için teşekkür eden Altun, “İpek Yolu ruhu, medya alanında da güçleniyor,” dedi.

KÜRESEL KRİZLER VE BARIŞ ÇABALARI

Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’deki soykırımına dikkat çekerek, Türkiye’nin barış için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyleyen Altun, “İsrail durdurulmalı” diyerek küresel sistemin işlevsizliğini eleştirdi ve hakikat odaklı bir medya yapısının dünya barışı için şart olduğunu vurguladı.

DEZENFORMASYON VE MEDYA ETİĞİ

Dijitalleşmenin getirdiği dezenformasyon ve algı operasyonları gibi tehditlere işaret eden Fahrettin Altun, medyanın hakikat ve insan onurunu öncelemesi gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanlığı’nın medya diplomasisi ve dezenformasyonla mücadele projelerine odaklandığını aktaran Altun, forumun küresel medya camiasına hizmet edeceğini, geleneksel ve dijital medya ilişkileri, yapay zekâ ve iletişim teknolojilerinin tartışılacağını belirtti. Altun, “Hakikatin izinde medya için çalışacağız” dedi.

Çin’in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Erdoğan ve Şi Cinping liderliğinde ilişkilerin güçlendiğini, medya iş birliğinin dostluğu pekiştirdiğini söyledi. Şüebin, “Gazeteciler, halkların anlayışını derinleştirmeli” diyerek tarafsız ve doğru haberciliğin önemine vurgu yaptı.