Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 Ekim 2025'te Tiran'da "Türkiye-Arnavutluk İş Dünyası Buluşması"na katıldı. Etkinlikte iki ülkenin ticari ilişkileri ve yatırım fırsatları ele alındı. Türkiye’nin 2024 yılında Arnavutluk’a ihracatı %21,3 arttı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Arnavutluk ziyareti kapsamında, başkent Tiran’da önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

MÜSİAD Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye-Arnavutluk İş Dünyası Buluşması”, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi hesaplarından aktarılan etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar da katılarak Türk ve Arnavut iş insanlarına hitap etti. Buluşmada, iki ülkenin ekonomik potansiyeli ve karşılıklı yatırım fırsatları kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, ihracat olanakları ve sektör bazlı iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Arnavutluk’a ihracatı 2024 yılında yüzde 21,3 artarak 925 milyon dolara ulaştı. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise aynı yıl 990 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2025 yılının ilk 9 ayı itibarıyla ulaşılan 708 milyon dolarlık ticaret hacmi, bu ivmenin sürdüğünü ortaya koyduğu kaydedildi.