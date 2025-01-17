2024 yılında ihracatını yüzde 20 artırarak 1 milyar dolara yaklaşan Türk tekstil makineleri sektörü, global pazarda daha güçlü bir konuma ulaşma hedefiyle ilerliyor.ANKARA (İGFA) - Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD), Türk tekstil makineleri sektörünü dünya çapında temsil eden lider kuruluş olarak dikkat çekti. 1998 yılında kurulan TEMSAD, 189 üyesiyle Türk tekstil makine sanayisinin yüzde 90'ını kapsıyor ve sektörün sürdürülebilir büyümesine yön veriyor.

TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, sektörün başarısını şöyle özetledi:

“Türk tekstil makineleri sektörü, 2024 yılında ulaştığı 1 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle gücünü bir kez daha kanıtladı. 2025 hedefimiz, bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak küresel pazarda Türk teknolojisinin inovatif ve rekabetçi gücünü artırmaktır. Ar-Ge ve tasarım yatırımlarımız, sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerimiz ve uluslararası iş birliklerimizle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.”

2025 HEDEFİ: DAHA FAZLA İHRACAT, DAHA FAZLA YENİLİK

Türk tekstil makineleri sektörü, global pazar çeşitliliğini artırarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ihracatta sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Başkan Nalbant, özellikle Avrupa, Güney Amerika, Rusya ve Orta Doğu pazarlarında güçlü bir varlık sergileyen sektörün 2025 yılında ihracat hacmini 1,2 milyar dolara çıkarmayı planladığını söyledi. Nalbant, sektörün yüzde 70’ini oluşturan boyama, yıkama, kurutma ve apreleme makineleri, Türkiye'nin ihracat başarısının temel taşı olurken, yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleri ve geri dönüşüm makineleri gibi yenilikçi çözümlerle dünya pazarındaki rekabet gücünü arttırdığını kaydetti.