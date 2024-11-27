Türk Telekom Basketbol Takımı, oyuncularının 3 boyutlu taramalarını gerçekleştirdi ve takımın dijital ikizini oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de ilk kez bir basketbol takımı, dijital ikiz ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini taraftar deneyimine entegre ederek bu alanda öncü bir adım attı.

Türk Telekom tarafından hayata geçirilen bu projede, oyuncuların detaylı 3 boyutlu modelleri oluşturularak takımın dijital bir kopyası hazırlandı. Proje ile dijitalleşme alanında Türk sporuna yeni bir vizyon kazandırılması amaçlandı.

Yeni sistem sayesinde taraftarlar, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle sporcularla etkileşim kurabilecek ve onlarla birebir deneyim yaşayabilecek. Taraftarlar, dijital ikizlerle fotoğraf çektirme veya benzersiz etkileşim deneyimlerini yaşama fırsatı bulacak.

Söz konusu proje ile Türkiye’nin önde gelen dijital ikiz ve yapay zeka teknolojisi firmalarından MetaEntry’nin katkılarıyla süreç tamamlandı.

MetaEntry Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özkurt, sistemin teknik altyapısını geliştirerek projeye teknoloji desteği sağladı. Özkurt, Türk Telekom ile iş birliğinin, sporda dijitalleşme adına önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.