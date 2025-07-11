Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, 10 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği değişikliğinin, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek yerine mağduriyetleri sürdürdüğünü belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının ücretlerini düzenleyen yeni yönetmeliğe ilişkin basın açıklaması yaptı.

10 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in, çalışanların beklentilerini karşılamadığını ve mevcut sorunları çözmediğini vurguladı.

Başkan Çeker, 30 Ekim 2024’te yayımlanan önceki yönetmeliğin, ASM çalışanlarının mağduriyetlerini derinleştirdiğini belirterek, bu düzenlemelerin kaldırılması için sendika olarak Danıştay’a dava açıldığını hatırlattı.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci ile yaptığı görüşmelerde sorunları rapor halinde sunduğunu ve çözüm sözü alındığını ifade eden Çeker, “Ancak yeni yönetmelik, çalışanların beklentilerini tam anlamıyla karşılamadı” dedi.

Yönetmelikle, birime müracaat etmeyen nüfus için kesinti süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldığını, 3 bin 500’ü aşan kayıtlı nüfusun 3 bin puana ulaşana kadar ücret hesaplamasında dikkate alınacağının hüküm altına alındığı yönetmelikle ilgili memnuniyet oranı ve akılcı ilaç kullanımı il ortalamasının altında kalan aile hekimlerinin Türkiye ortalamasını geçtiği takdirde teşvik ödemesinden faydalanabileceği hatırlatıldı.

“HAK ETTİKLERİ ÜCRETİ ALMALILAR”

Yapılan değişikliklerin bazı olumlu adımlar içerse de önceki yönetmelikteki çalışan aleyhine düzenlemelerin devam ettiğini belirten Çeker, “Aile hekimleri ve sağlık çalışanları, sorumlu olmadıkları işlerden dolayı mağdur edilmemeli. Çalışanların emeğinden kesinti yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı, sürpriz kesintilerle çalışanları ekonomik belirsizliğe sürüklemekten vazgeçmeli” dedi.

Türk Sağlık-Sen, ASM çalışanlarının çalışma koşulları ve ücret hakları için mücadelelerini sürdüreceğini vurgulayan Çeker, “Hak ettikleri ücreti alana kadar tüm platformlarda konuyu takip edeceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.