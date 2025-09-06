New York’ta yaşayan Türk kuaför Oğuz Öz, kalbi yüzde 25 çalışırken yapılan efor testi sonrası vefat etti. Ailesi, tıbbi ihmal şüphesiyle adalet arayışına girdi.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - New York’ta yaşayan ve hem Türkiye’de hem de ABD’de uzun yıllardır sevilen bir bayan kuaförü olarak tanınan İstanbul doğumlu Oğuz Öz (49), 27 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Öz’ün ölümü, sadece ailesini değil, onu tanıyan herkesi derin bir yasa boğdu. Ancak ölüm şekli, ciddi bir ihmal şüphesini de beraberinde getirdi.

9 Yıl Önce Bypass ile Hayata Tutunmuştu

ABDPost.Com'un haberine göre Oğuz Öz, 9 yıl önce Türkiye’de geçirdiği ağır bir kalp ameliyatıyla beş damarına bypass yapılarak hayata yeniden tutunmuştu. Ameliyat sonrası kalbinin sadece %35 kapasiteyle çalıştığı belirlenmişti. Ancak doktorlarının tavsiyelerine uyarak sağlığına dikkat etmiş, yaşam tarzını değiştirmiş ve düzenli takiplerle hayatına devam etmişti.

Kendisini yıllardır takip eden Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Erhan Kaya, Oğuz Öz’ün dikkatli bir hasta olduğunu vurgulayarak, bu durumuyla uzun yıllar yaşayabileceğini belirtmişti. Öz, zaman zaman yaşadığı ritim bozuklukları nedeniyle alternatif tedavi yöntemlerini de araştırıyordu.

Kalbi %25 Kapasiteyle Çalışıyordu: Efor Testi Sırasında Fenalaştı

ABDPost.Com'a göre yakın zamanda New York’ta bir kardiyoloğa başvuran Oğuz Öz’e yapılan tetkiklerde kalbinin sadece %25 oranında çalıştığı tespit edildi. Ancak bu kritik bulgunun hemen ardından, Öz’e sanal anjiyo ve hiçbir ara verilmeden efor testi uygulandı. Test sırasında fenalaşarak yere yığılan Öz, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Bu Ölüm Bir Tıbbi Hata Olabilir”

Ailesi, kalbi bu kadar düşük kapasitede çalışan bir hastaya efor testi uygulanmasını ciddi bir tıbbi ihmal olarak değerlendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye’deki doktoru Doç. Dr. Erhan Kaya, “Ben yıllardır bu hastayı takip ediyorum. %25 çalışan kalbe efor testi yapılmaz. Bu yapılmışsa çok büyük bir hata vardır,” diyerek açık bir şekilde sürece tepki gösterdi.

Abladan Net Mesaj: ‘Adalet Arayacağız’

ABDPost.Com'un haberinde yer alan bilgilere göre Oğuz Öz’ün ablası Lale Taşkın, hem kardeşinin hakkını arayacaklarını hem de benzer durumların başka insanlara yaşatılmaması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi:

“Biz kardeşimizin hakkını ararken aynı zamanda başka insanların da benzer bir ihmalle hayatını kaybetmemesi için mücadele edeceğiz. Oğuz, işinde ve özel hayatında çok sevilen, insanlara dokunan biriydi. Onun adıyla adalet arayacağız.”

Aileden Çağrı: Para Değil, Avukat Desteği Arıyoruz

Oğuz Öz’ün vefatının ardından GoFundMe kampanyası başlatan aile, kampanyayı maddi destek için değil, davayı yürütebilecek gönüllü bir avukat bulmak amacıyla başlattıklarını net bir şekilde ifade ediyor.