Türk Kızılay, Gazze’de iki yıldır süren çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek acil ateşkes ve engelsiz insani yardım çağrısı yaptı. Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Gazze’de insanlık içi boşaltılmış bir kelimeye dönüştü. Sivillerin korunması için tüm tedbirler acilen alınmalı” dedi.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmaların ikinci yılında, sivillerin yaşadığı insani trajediye vurgu yaparak acil ateşkes ve insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Gazze’de siviller, insanın dayanma sınırlarını zorlayan bir yaşam mücadelesi veriyor. Ölüm, zorla yerinden edilme, parçalanan aileler, kaybolan sevdikler… İnsanlık burada derin bir yara alıyor. Çocuklarını doyuramayan anneler, defalarca yerinden edilen hastalar, yıkıntılar arasında ayakta kalmaya çalışan aileler var. Sivillerin bekleyecek zamanı kalmadı” diyerek durumun vahametini aktardı.

KESİNTİSİZ İNSANİ YARDIM

Türk Kızılay, iki yılda Gazze’ye 17.681 ton insani yardım ulaştırdı. AFAD koordinasyonunda “İyilik Gemileri” ile taşınan yardımlar arasında gıda kolileri, un, konserve, hijyen malzemeleri, ilaç, giyim, ambulans ve jeneratörler yer aldı. Sınırların kapalı olduğu dönemlerde yerel tedarikle dağıtımlar sürdürüldü. Kızılay aşevleri, Gazze’nin kuzey ve güneyinde günlük 21 bin kişilik kapasiteyle 7,7 milyon öğün sıcak yemek sağladı. Temiz su erişimi olmayan bölgelere 1,6 milyon litre su dağıtıldı.

Ayrıca, 77 bin kurban konservesi Mısır ve Ürdün üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kızılay, 1 Ekim 2025’ten itibaren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine altı ay boyunca ilaç, tıbbi malzeme ve personel desteği vererek 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimini güvence altına aldı. Yılmaz, Türk halkının desteğine vurgu yaparak, “Her gıda kolisinde, her sıcak yemekte, her damla suda bağışçılarımızın izi var. Türk halkının dayanışması, Gazze’de umudun filizlenmesini sağlıyor. İnsanlığın sesi olan bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.