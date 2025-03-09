Türk Kızılay Karabağlar, 2025 toplumsal güçlendirme hedefleri doğrultusunda eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler için Dijital Eğitim Platformu ile anlaşarak, Karabağlar da eğitim gören 120 öğrenciye online eğitim seti hediye etti.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da Şerif Remzi Ortaokulu’na devam eden 5 / 6 / 7 ve 8. Sınıf 120 öğrenci; konu anlatımlı videolar, deneme sınavları, etüt ve rehberlik çalışmalarını da kapsayan dijital eğitim seti ile derslerine daha detaylı çalışabilecekler.

Online platformun bilgilendirme toplantısında, öğrencilere hitap eden Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahretdin Yörek: “ Sizler bizim umudumuzsunuz. Türk Kızılay olarak eğitim yolculuğunuza katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

Şerif Remzi Ortaokulu Okul Müdürü Mehmet Özçelik ise, Türk Kızılay’a teşekkür ederek, herkesin potansiyel Kızılay gönüllüsü olduğunu belirterek, "Bugün bu destekle daha iyi başarılar elde edeceksiniz, sonra ilerleyen yıllarda sizler de başka öğrencilere destek olacaksınız… İşte bu iyiliği büyütmektir” dedi.

Genç Kızılay Karabağlar Ekibinin de hazır olduğu eğitim toplantısında, online eğitim platformunun nasıl kullanılacağı anlatıldı ve öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Gençler, Türk Kızılay bağışçılarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.