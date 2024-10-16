Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı karar doğrultusunda, 2025 sezonunda yabancı futbolcu sınırının kaldırılması Türk futbolunda yeni bir dönemin kapılarını araladı.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yabancı oyuncu kuralının serbest bırakılması kulüplerin transfer stratejilerini önemli ölçüde değiştirecek gibi görünse de bu adımın Türk futbolcuların yetiştirilmesi ve gelişimi üzerinde ne tür etkileri olacağı merak konusu.

TÜRK FUTBOLUNA POZİTİF VE NEGATİF ETKİLERİ

Yabancı sınırının kaldırılmasının Türk futboluna getireceği en önemli pozitif etki, kulüplerin dünya çapında daha kaliteli ve tecrübeli futbolculara ulaşma imkânının artması olarak değerlendiriliyor. Bunun, Süper Lig'in uluslararası arenada daha fazla tanınmasını sağlayabileceği ve takımların Avrupa kupalarındaki başarılarını artırabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye'ye gelen dünya yıldızlarının yerli oyuncuların da gelişimi açısından bir referans noktası olabileceği öngörülüyor.

Ancak bu kararın uzun vadede Türk futbolcuların forma şansı bulma olasılığını azaltmasına dair bir risk de oluşturabileceği hatırlatılıyor. Yabancı oyuncuların sayısının artmasının, özellikle genç yerli oyuncuların A takım seviyesinde kendilerini kanıtlama fırsatlarını kısıtlayabileceği tartışmaları endişe yaratıyor.

“ÖNEMLİ OLAN DENGEYİ BULMAK”

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, "Yabancı sınırının kaldırılması Türk futbolunda köklü değişikliklere neden olabilir. Eğer bu durum sadece kulüplerin kısa vadeli hedeflerine yönelik kullanılırsa genç Türk oyuncuların gelişimi için bir tehdit oluşturabilir. Ancak bu süreç doğru yönetilirse yerli oyuncuların yabancı futbolcularla rekabet etmeyi öğrenmesi ve kendilerini geliştirmeleri için bir fırsata da dönüşebilir." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca kulüplerin bu dönemde altyapı yatırımlarını ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Yabancı oyuncuların sayısının artmasıyla kulüpler altyapıya verdikleri önemi artırmazsa, kısa vadede başarı elde ederken, uzun vadede bir futbolcu üretim krizi yaşayabilirler. Önemli olan dengeyi bulmak: Altyapıya yapılan yatırımlar devam ederken kaliteli yabancı oyuncuların Türk futboluna katkı sağlamasıdır." diyor.

YABANCI SINIRI VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Altyapıdan çıkan oyuncuların gelişimi Türk futbolunun sürdürülebilir başarısı için kritik önem taşıyor. Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu serbestliğiyle birlikte altyapıdan yetişen oyunculara daha az şans verme ihtimalinin, altyapı yatırımlarının zayıflamasına neden olmasından endişe ediliyor. Bu nedenle uzmanlar, yabancı oyuncu sayısındaki esnekliğin yanı sıra kulüplere, altyapıya belirli bir bütçe ayırma zorunluluğu getirilmesini öneriyor.