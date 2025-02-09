Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yeni pazar arayışlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2025 kapsamında 15 ülkeden 35 tur operatörünü Bursa’da ağırlayarak turizm kuruluşları, otelciler ve turizm acentelerine birebir görüşme imkanı sundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için dünyanın her bölgesinde tanınırlığının artmasına yönelik çalışmalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım atağını hız kesmeden sürdürüyor.

İstanbul’daki 28. EMITT Fuarı’nda 40’a yakın kadın derneği ve kooperatifin katılımıyla Bursa’yı tanıtan Büyükşehir Belediyesi, 15 ülkenin 33 turizm acentesinden 35 sektör temsilcisini Bursa’da ağırladı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, taraflar birebir görüşmeler yaparak yapılacak iş birliklerini konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de beraberindeki Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

EMITT 2025 kapsamında 15 ülkenin 33 turizm acentesinden 35 sektör temsilcisini Bursa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, turizm profesyonelleriyle bir araya gelerek kentin eşsiz tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini paylaştıklarını dile getirdi. Bursa’daki turizm paydaşlarının uluslararası temsilcilerle doğrudan iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladığını anlatan Başkan Bozbey, “Ayrıca konuk heyet, profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen tanıtım gezisiyle Bursa’nın doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde deneyimleyecek. Bursa turizminin geleceğine katkı sağlayacak bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Şehrimizi dünya turizminde hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.