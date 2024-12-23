Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ni yeni sezonun ilk seferine uğurladı. Bakan Uraloğlu, ekspresin toplam 60 sefer yapacağını bildirerek yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceklerini belirterek, ayrıca Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin bilet satışlarının da saat 15.00 itibarıyla başladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ni 2024-2025 sezonunun ilk seferi vesilesiyle Tarihi Ankara Garı’nda düzenlenen törende konuştu. Bakan Uraloğlu, “Kelimenin gerçek anlamıyla da mecazi anlamıyla da hizmete başladığı 2019 yılından bu yana ülkemiz turizm sektörünün lokomotifi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi’ni uğurluyoruz. Bizim için güzel ve önemli bir gün.” ifadelerini kullandı.

Doğu Ekspresi’nin ilk seferine 1949 yılında başladığını anımsatan Uraloğlu, “Doğu Ekspresi hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaşmıştır. 75 yıldır Anadolu'nun kalbinde bir tren düdüğü ile başlayan demir rayların ritmini bizlere duyurmuş, nice özlemlerin ardından kavuşmaların sıcaklığını yüreklerimize taşımıştır. Bu noktada Anadolu'nun kalbinde atan demir rayların huzur veren ritmini bir kez daha duymak için bir araya geldik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin sadece bir tren yolculuğu değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan bir zaman yolculuğu olduğunu kaydetti.

Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars hattında 75 yıldır, bin 360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamladığını ifade eden Uraloğlu, “Dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koyduk. Şimdi çok daha konforlu bir şekilde Türkiye'mizin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak yol alıyor.” açıklamasında bulundu.

“10 BİN 500 SEYAHAT TUTKUNUNA HİZMET VERECEĞİZ”

Gençler, doğa tutkunları ve fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkânı sağladıklarını belirten Uraloğlu, trenin Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saatlik, Kars-Ankara yönünde ise İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacağını da dile getirdi.

TURİZM BAŞKENTİ SEÇİLEN ERZURUM’DA MOLA

Erzurum’un, 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Turizm Başkenti olarak seçildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Yine, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından da Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildi. Erzurum’a 2025 yılında böylesine önemli iki etkinliğe başkentlik etmesi de ayrı yakıştı ve güzel bir tesadüf oldu doğrusu… 4 saatlik bir duruşla Erzurum’da mola verecek trenimizin de Erzurum’a ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın Erzurum’da gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrudan katılabilme ayrıcalığı yakalayacaklarına inanıyorum.” dedi.

Turistik Doğu Ekspresi’ne yoğun talep olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara’dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergâh üzerinde Kars’tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var. Talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara’dan trenle yola çıkıp Kars’tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars’a gidip oradan trenle Ankara’ya dönerek gerçekleştirebilirler.” açıklamasında bulundu.

Turistik Doğu Ekspresi’nden sonra yoğun talep üzerine Turistik Diyarbakır Ekspresi, Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresi, Ankara-Tatvan Turistik Ekspresi gibi turizme hizmet sunan yeni rotaları da hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Hatta Turistik Diyarbakır Ekspresimizin Ankara – Diyarbakır yönüne ait seferlerinin bilet satışları da bugün saat 15.00 itibarıyla başladı. Bildiğiniz üzere Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time Dergisi tarafından her yıl düzenli hazırlanan Dünyanın En Harika Yerleri özel sayısında, gezilecek en güzel 100 yer arasında yer aldı. En az Turistik Doğu Ekspresi kadar dikkat çeken ve ilgi uyandıran bir ekspresimiz.” dedi.

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ TOPLAM 8 SEFER YAPACAK

Bakan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi’ni 2025 döneminde; Ankara – Diyarbakır ve Diyarbakır – Ankara yönlerinde 4 gidiş, 4 dönüş olmak üzere toplam 8 tren seferi olarak planladıklarını da sözlerine ekledi. Uraloğlu, “Bu trenimizde Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ Yolçatı’da 4 saat turizm amaçlı duracak. Yine, Bölgesel Turistik Kars – Erzurum Ekspresimizde 12 gidiş 12 dönüş olmak üzere toplam 24 adet tren seferi, Turistik Tatvan Ekspresi’nde ise 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 adet tren seferi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.