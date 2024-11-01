Bakanlar Kurulu kararı ile 1986 yılında yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nin EK 2'deki ilçe sınıflarında değişiklik yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 24 Haziran 1986 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan yönetmeliğin Ek 2'de yer alan ilçe sınıflarda değişikliğe gidildi.

Buna göre listede daha önceden sınıfı 4 olan Tunceli Ovacık ilçesinin yeni sınıfı 6 olurken, Ordu Gürgentepe'de daha önce 6 olan sınıfı 5 oldu.