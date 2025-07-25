TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKHAN Ramjet Hava-Hava füzesi, IDEF'25 fuarında sergilendi ve yerli hava platformlarına önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) -TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKHAN Ramjet İtkili Hava-Hava Füzesi, IDEF'25 fuarında ilk kez tam ölçekli maketiyle görücüye çıktı.

GÖKHAN, yerli hava platformlarında kullanılmak üzere iki ayrı fazda geliştiriliyor. İkinci fazdaki GÖKHAN, daha uzun menzil sunma kapasitesine sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKHAN projesinin Türkiye’nin en önemli çekici unsurlarından biri olacağını belirterek, “Ramjet motorlu hava füzemiz Gökhan projesini daha önce başlatmıştık. Bunu, Meteor füzesinin yerli muadili olacak şekilde Gökhan’ın menzilini uzatmaya yönelik yeni bir proje anlaşması yaptık. Menzili gizli, olması gerektiği kadar olacak” dedi.

Bakan Kacır, Millî Savunma Bakanlığı’na, milli sanayiye ve TÜBİTAK’a büyük güven duydukları için teşekkür ederek, “İnşallah bu projeyi büyük bir hızla tamamlayacağız. Daha önce TÜBİTAK, hava-hava füzelerinde Bozdoğan ve Gökdoğan ile Türkiye’yi ilklerle buluşturdu. Şimdi Gökhan ile de hem Kızılelma’ya hem Milli Muharip Uçağımıza çok önemli bir kabiliyet kazandırmış olacağız. Hava-hava füzeleri konusunda küresel düzeyde en ileri kabiliyeti yerli milli olarak ortaya çıkarmış olacağız.” diye konuştu.