BTÜ Konuşmaları’nın konuğu, TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, akademisyenlikte başarının sırlarını paylaştı. “Akademisyenlik tutkuyla yapılmalı, proje yazımı ve ekip çalışması kritik” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, BTÜ Konuşmaları’nın 39’uncu bölümünde öğrencilerle buluştu.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen “Akademisyenlik Yolunda Başarı” başlıklı programda Sarıcaoğlu, akademik kariyer yolculuğunu ve başarı ipuçlarını paylaştı. Etkinliğe BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“AKADEMİSYENLİK GÖNÜL İŞİDİR”

18 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülen Sarıcaoğlu, gıda bilimi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Sarıcaoğlu, akademisyenliğin tutku gerektirdiğini vurguladı. Sarıcaoğlu, “İşinizi sevgiyle yaptığınızda yoğun tempo yorucu olmaz. Lisans öğrencilerinin bu mesleğe ilgilerini erken keşfetmeleri önemli. Bilimsel çalışma, sorulara yanıt aramak ve makale yazmak büyük motivasyon kaynağıdır.” dedi.

Bursateknopark’taki “Sarıcaoğlu Research Group” ile gıda bilimi çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarıcaoğlu, başarının sırrının iyi bir ekip çalışması olduğunu söyledi.

“TÜBİTAK 2209 PROJELERİNE BAŞVURUN”

Öğrencilere proje yazma çağrısı yapan Sarıcaoğlu, “TÜBİTAK 2209 projeleri, araştırma kültürünü oluşturmak için çok değerli. Üniversitemiz bu konuda eğitim ve destek sunuyor. Bu projeler, ileride meyve verecek tohumlar eker” dedi. Yapay zekâ kullanımına da değinen Sarıcaoğlu, “Yapay zekâ yol haritası çizmede faydalı, ancak kaynakları mutlaka teyit edin. Aksi takdirde hatalar kaçınılmaz” uyarısında bulundu.

Program, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç’un plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.