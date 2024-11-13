Trakya Üniversiteler Birliğince Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde bir ağaçlandırma günü etkinliği düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen 3. Hatıra Ormanı Fidan Dikme Etkinliği'ne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte yapılan konuşmalarda, birliğin çalışmaları hakkında bilgiler verildi ve ağaç dikmenin önemi anlatıldı. Daha önce Tekirdağ Namık Kemal ve Bandırma 17 Eylül Üniversitelerinde de ağaçlandırma etkinliği yapılmıştı.

Ağaçlandırma törenini ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i makamında ziyaret ederek, Trakya Üniversiteler Birliği’nin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu