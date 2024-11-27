Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri terörist avını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin aynı kararlılık ve azimle sürdüğü kaydedildi.

Yolda zor durumda kalmamak için lastik değişimi yapılmalı Yolda zor durumda kalmamak için lastik değişimi yapılmalı

https://twitter.com/tcsavunma/status/1861688466729263110

Yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri yer aldı.