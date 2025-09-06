Uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia’nın Çorum-Gerede etabı 5 Eylül Cuma günü koşuldu.ÇORUM (İGFA) - Sabah Çorum’dan start alan yarışmacılar toplam 331 km’lik sürüş sonunda günü Eskipazar’da kurulan kamp alanında noktaladı. 2190 km’lik yarışın son 177 km’si kaldı. TransAnatolia 6 Eylül’de Bolu Abant’ta finish görecek.

Bursa’dan 30 Ağustos’ta start alan Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia’da yarışın son 177 km’si kaldı. 6 Eylül Cumartesi günü Bolu’da finish görecek yarışın ödül töreni Abant’ta gerçekleşecek.

5 Eylül Cuma sabahı Çorum’dan start alan yarışmacılar, yarışın en yorucu gününü geride bıraktı. 198 km’si iki özel etaptan oluşan toplam 331 km’lik sürüşün yaşandığı yarışın yedinci gününde Ahlatcık, Yeşilgöl, Kuşçayırı, Ilgaz, Aydınlar’dan geçen yarışmacılar günü Karabük sınırları içinde yer alan Eskipazar’da kurulan kamp alanında noktaladı.

Yarışın ilk etabı oldukça kırıcı, yoğun tozlu ve zaman zaman iki bin metreyi aşan yüksekliklerde, çam ağaçlarının arasında koşuldu. İkinci etapta tarlalara doğru inen yarışmacılar, hızlı pistlerde mükemmel görüşte sürdüler.

Yarışta 3 sporcu yarış dışı kaldı

Yarışın sonuna yaklaşılırken günün ilk etabında 35 numaralı İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle geçirdiği kazada kaburgasını çatlatırken, 202 kapı numarasıyla SSV’de yarışan İtalyan Federico Butto & Emiliano Tinaburri’nin kullandığı araç yandı. Yarışmacıların hızla araçtan kurtulduğu, sağlık durumlarının gayet iyi olduğu kazada, yanan araca hızlı müdahale ile yangın hemen söndürüldü.

Yarışın son günü olan bugün Eskipazar’dan hareket edecek yarışmacılar, 109 km’si özel etaptan oluşan toplam 177 km’lik sürüşle Bolu Abant’ta finish görecekler. Saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreniyle 15.TransAnatolia sona erecek.