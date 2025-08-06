30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde 15. kez düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid, Bursa’dan başlayıp Bolu’da sona erecek; bu yıl SSV kategorisi yoğun ilgiyle yarışın yıldızı oluyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin doğası, coğrafyası ve tarihiyle ünlü en büyük motor sporları organizasyonu TransAnatolia, 15. kez macera tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

2 bin 190 kilometrelik zorlu parkur, Bursa’dan start alıp 17 ildeki engebeli arazileri geçerek Bolu’da tamamlanacak.

Bu yıl gözler, SSV (Side-by-Side Vehicle) kategorisine çevrildi.

Tozlu yollar, keskin virajlar ve beklenmedik zorluklarla dolu rota, adrenalin dolu anlar vadediyor; SSV’ler ise gücü, hızı ve dayanıklılığıyla yarışın temposunu yeniden şekillendirecek.

SSV KATEGORİSİNİN YÜKSELİŞİ

SSV’ler, yan yana oturan sürücü ve co-pilot için tasarlanmış, güvenlik kafesiyle donatılmış ve otomobillerden farklı bir disipline sahip araçlar. Her yıl daha fazla tercih edilen bu sınıf, 2025’te katılım patlaması yaşayarak yarışın yıldız kategorisi haline geldi. Hollanda, İtalya, Romanya, İngiltere ve Türkiye’den ekipler, uluslararası bir rekabet sunarken, farklı arazi deneyimleri yarışçıları teknik rotada hız ve dayanıklılık sınavına sokacak.

Yarışta geçen yılın şampiyonu İngiliz pilot Paul Severin ve co-pilotu Delphine Delfino dikkat çekiyor; Delfino, SSV’de yarışan beş kadından biri. Türk yarışçılar arasında ise İsrafil Akyüz, Mert Süleyman Tepe, Onur Talay, Tuğberk Türkmen, Abdullah Turgut, Harun Değnek, Mert Öztiryaki ve Uğur Tepe gibi isimler mücadele edecek