Trakya Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Genel Kurulu’nda temsil edildi. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, 21 Eylül Cumartesi günü, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği tarafından İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, VI. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

EDİRNE (İGFA) - ÜHBD üyesi üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ve başhekimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda, divan kurulu seçimi, faaliyet raporunun sunumu ile yönetim ve denetim kurullarının seçimleri yapıldı. Toplantıda, üniversite hastanelerinin güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi.

Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek amacıyla kurulan ÜHBD’nin genel kurulunu müteakip, dernek üye temsilcilerine Atatürk Arboretumu gezisi yapıldı ve akşam yemeği ile program sona erdi.