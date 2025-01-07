Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının projesi TÜBİTAK 1001–EEEAG (Elektrik Elektronik Enformatik Araştırma Destek Grubu) alanından destek almaya hak kazandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Travmatik Transtibial Amputasyonu Olan Bireylerde Torakal Kafesin Spontan Hareketlerinin Sternum Odağında İncelenmesi ve Otokorelasyon Özelliğinin Araştırılması” adlı projenin yürütücülüğünü Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Keklicek üstlendi. Projede araştırmacı olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Sezer Ulukaya, Ergoterapi Bölümünden Doç. Dr. Sinem Salar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arıbaş ve Arş. Gör. Dr. Halit Selçuk da yer aldı.

Ekibin, ikinci TÜBİTAK 1001 projesi olan bu proje ile amputasyonu olan bireylerin torakal biyomekanik analizlerinin yapay zeka destekli rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunması öngörüldü.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılında tamamlanan “Tek Taraflı Diz Altı Amputasyonu Olan Bireylerde Fantom Hissinin Yürüyüşün Otokorelasyon Özelliğini Etkileyip Etkilemediğini Araştırmak” isimli bir önceki projesi; fantom hissinin rehabilitasyonu destekleyici bir öğe olarak değerlendirilebileceğini ortaya koyan ilk uluslararası çalışma olmuştu.