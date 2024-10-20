10-17 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiği ülke genelinde Emniyet ve Jandarma bünyesindeki trafik ekipleri, on binlerce araç ve sürücüye işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 10-17 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalara ilişkin yönelik paylaşımda bulundu.

Son bir haftada 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiği ülke genelinde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 137 bin 864, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374, Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplamda 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, trafik personelince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta “kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere” trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını yineledi.