Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaya ve trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak amacıyla il genelinde başlattığı yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2024 yılında toplamda 870 bin metre yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 70 ton boya kullanılarak ulaşıma açılan yol ağında, yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterler ve okul önlerinde 320 adet yeni yaya geçidi ile 70 adet “önce yaya” figürü uygulayarak trafikte yaya güvenliği artırıldı.

Ayrıca, ekipler tarafından şehrin muhtelif yerlerine 5 bin adet trafik levhası yerleştirilerek sürücülerin güvenli seyahat etmeleri sağlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yollarda ikaz ve uyarı levhaları, yaya geçitleri, refüj, kavşak ve yol çizgi çalışmalarının yanı olası kazaların önüne geçmek için de bakım onarım faaliyetlerini de aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yeni açılan yollar ile grup yollarında da yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarını sürdüren ekipler; bir yandan şehrin trafik güvenliğini artırırken bir yandan da tüm vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.