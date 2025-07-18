TÜİK verilerine göre, Haziran 2025’te trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı, geçen yıla göre yüzde 4,7 geriledi. Motosikletler yüzde 48,7 ile en yüksek payı alırken, toplam araç sayısı 32 milyon 366 bin 546’ya ulaştıANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025’e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Haziran’da trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7’sini motosikletler, yüzde 38,2’sini otomobiller, yüzde 7,8’ini kamyonetler, yüzde 3,1’ini traktörler, yüzde 1,3’ünü kamyonlar, yüzde 0,6’sını minibüsler, yüzde 0,2’sini otobüsler ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİK KAYITLARINDA DÜŞÜŞ

Haziran’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16,3 ve traktörlerde yüzde 4,9 artış görülürken, otobüslerde yüzde 34,9, minibüslerde yüzde 30, kamyonlarda yüzde 28,5, kamyonetlerde yüzde 17,5, otomobillerde yüzde 16,9 ve motosikletlerde yüzde 2 düşüş kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise toplam araç kaydı yüzde 4,7 geriledi.

Minibüslerde yüzde 36,1, kamyonetlerde yüzde 11,5 ve kamyonlarda yüzde 2,2 artış yaşanırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,3, motosikletlerde yüzde 7,4, traktörlerde yüzde 5,9, otobüslerde yüzde 4,8 ve otomobillerde yüzde 4,5 azalma oldu.

TOPLAM ARAÇ SAYISI VE DEVİR İŞLEMLERİ

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 366 bin 546’ya ulaştı. Bu araçların yüzde 51,7’si otomobil, yüzde 20,6’sı motosiklet, yüzde 14,8’i kamyonet, yüzde 7,1’i traktör, yüzde 3,2’si kamyon, yüzde 1,6’sı minibüs, yüzde 0,7’si otobüs ve yüzde 0,3’ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Haziran’da 840 bin 22 araç devri yapıldı; bunların yüzde 66,6’sı otomobil, yüzde 14,4’ü kamyonet ve yüzde 12,4’ü motosiklet oldu.

Haziran’da 72 bin 361 otomobil trafiğe kaydedildi. Marka dağılımında Volkswagen yüzde 8,3, Renault yüzde 8,1, Peugeot ve Fiat yüzde 6, Hyundai ve Toyota yüzde 5,2, Skoda ve BYD yüzde 4,9 ile öne çıktı. Diğer markalar yüzde 21,1’lik pay aldı.

Haziran sonu itibarıyla 16 milyon 739 bin 977 kayıtlı otomobilin yüzde 33,4’ü dizel, yüzde 31,1’i LPG, yüzde 30,6’sı benzin, yüzde 3,2’si hibrit ve yüzde 1,6’sı elektrikli olarak kaydedildi.

MOTOR HACMİ VE RENK TERCİHLERİ

Ocak-Haziran’da trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,3’ü 1300 cc ve altı, yüzde 24’ü 1401-1500 cc, yüzde 11’i 1501-1600 cc motor hacmine sahipti. Renk dağılımında ise yüzde 40,6 ile gri ilk sırada yer alırken, yüzde 24,5 beyaz, yüzde 13,2 siyah, yüzde 11,5 mavi ve yüzde 4,6 yeşil takip etti