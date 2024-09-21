Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Devamı için tıklayınız
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