Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor , Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.Devamı için tıklayınız
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Bayburt Kültür ve yardım Derneği Ataşehir Şube Kongresini gerçekleştirdi.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresini gerçekleştirdi.
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Savunma Bakanı Güler Bayburt'a geliyor
19 Eylül Gaziler Günü,Bayburt'ta törenlerle kutlandı
Bayburt Belediyesi şehrin tanıtımına devam ediyor