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Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor , Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.Devamı için tıklayınız