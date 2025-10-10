Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Festivali'nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen Bilim Festivali, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde yoğun bir katılımla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in ev sahipliği yaptığı festivalin açılış törenine Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kolcu, Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile binlerce öğrenci katıldı.

YERLİ ROBOTLARA BÜYÜK İLGİ

Törenin açılış sunumunu yapan ve 'Bize her yer Trabzon' diyen Ada ile Trabzonspor formasıyla protokolü karşılayan Arat isimli yerli üretim robotlar büyük ilgi gördü.

KARARLI ADIMLARIMIZ VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon bir tarih, kültür ve sanat şehri olmasının yanında aynı zamanda sağlık ve eğitimin de merkezi. Bu manada artık Trabzon’umuzu yeni bir bakış açısıyla bilimin de merkezi yapma konusunda kararlı adımlarımız var. Onlardan bir tanesi bugün zengin içeriği ile gerçekleştirdiğimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize destek olacağımız bilim şenliğinin açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

GAZZE’DE İNSANLIK KATLEDİLİYOR

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilgiye erken ulaşanlar güç sahibi oluyorlar. Bilgiye ulaştıktan sonra aslolan o gücün insanlığın lehine kullanılmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde bilgiye bizden daha erken ulaşanlar o bilgiyi insanlığın lehine maalesef kullanmıyor. İşte durum gözler önünde. Şu anda hakim güç olanlar Gazze’de insanlığı katlediyor. İnsanlık yerle yeksan olmuş. İnsanlığın hukukunu korumakla mükellef olan Birleşmiş Milletler adeta iflas etmiş. Oysa ki geçmiş zamanlarda bizim medeniyetimiz Türk-İslam medeniyeti de hakim güç olmuş ama bizim medeniyetimiz hiç kimsenin diline, dinine, ırkına bakmadan sadece Cenab-ı Allah’ın insan olarak yarattığı kulu olduğu için saygı duymuş ve hizmet etmiştir.”

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Başkan Genç, şöyle devam etti: “Şimdi 21. Yüzyıl Türkiye’si başlıyor. Artık istiyoruz ki ecdadımızın yaptığı gibi biz güç sahibi olalım ve daha fazla güçlenelim. Bizim bilgi ile edindiğimiz gücü kullanırken şu anki emperyal güçlerden farkımız var. İnancımızın ve medeniyetimizin bize yüklediği vicdan, merhamet ve sevgidir. Sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa hitap eden bir dinin mensuplarıyız. O nedenle inşallah 21. Yüzyıl bakışı ile 21. Yüzyıl Türkiye’si ile yeniden Türkiye ve Türk Milleti’ne, Türk gençlerine özgüveni aşılayan, bu ufku milletimize ve medeniyetimize çizen Sayın Cumhurbaşkanımıza Trabzon’dan şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün yaptığımız bu bilim festivalimiz ile tüm gençlerimize ve öğrencilerimize heyecanlı, meraklarını gideren ve daha da artıran yeni bir ufuk açacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ne mutlu bize ki böyle bir gençliğimiz var. Eğer hedef tam bağımsız Türkiye ise önce savunmada tam bağımsız olmamız lazım. Savuma sanayide yerli ve milli üretimimiz yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktı. Bu gençlikle beraber yüzde yüz olacağız. Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bu programda proje ortağımız olan TÜBİTAK’ımıza, sponsorumuz Vakıfbank’ımıza, TOGG’umuzun kıymetli yöneticilerine, TÜRKSAT’ımıza, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze, T3 Vakfımıza, DHMİ’ye, TÜRASAŞ’a, TİSAŞ’a, ROKETSAN'a, Türkiye’deki bilim merkezlerimize ve katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bilim festivalimiz hayırlı, uğurlu olsun.”

VEKİLLERDEN GENÇLERE NASİHATLER

AK Parti Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, gençlere seslenerek, “Bilim ve bilgi ile devam eden gençler, ufuklarında her istedikleri ışığı yakalayabiliyorlar. Gençler; öncelikle hayal edin, hayallerinizin peşinden koşun ve hedeflerinize ulaşmak için mücadele edin” dedi. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da bilimin ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, "Sevgili gençler; robotlar hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Belki insan eliyle yaptığımız çoğu şeyi robotlar vasıtası ile yapacağız. Ancak insan olmadan robotlar bir işe yaramaz. İnsanlar sayesinde bu robotlar var. Bilim mutlaka hayatımızın bir köşesinde olacak. En iyi eğitimleri alarak bunların daha gelişmişini el birliği ile yapacağız. Destek bizden gayret sizden. Çalışınca olur, düşünüp hayal ettiğimiz çok şey gerçekleşti”diye konuştu.

AYDINLIK YARINLARA ULAŞACAĞIZ

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise, “Çağımız, bilgiyi yalnızca tüketenlerin değil, onu üreten toplumların çağıdır. Bu nedenle gençlerimizin bilime, teknolojiye ve araştırmaya yönelmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler; bilimi rehber edinen, sorgulayan, çözüm üreten ve dünyaya değer katan bir gençliğe inanıyoruz. Unutmayalım ki; yarının Türkiye’si ve yarının dünyası, bilime gönül vermiş, azimle çalışan gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. İnşallah, bu inanç ve gayretle daha aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız” dedi.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YER ALIYOR

'Bilimle Büyüyen Zihinler' sloganıyla düzenlenen festival, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında yaratıcı, yenilikçi çözümler üretmelerine katkı sağlamayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor. Her yaş grubundan katılımcıya hitap eden bilim şenliği kapsamında, bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, yaratıcı drama etkinlikleri, bilimsel şovlar, canlı heykeller, bilim tiyatroları, planetaryum gösterimleri, teknoloji sergileri ve simülasyonlar gibi etkinlikler yer alıyor. Trabzon Bilim Festivali pazar günü sona erecek.